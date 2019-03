El Número 3 de Fundación Franco utilizó a empresarios amigos para mejorar el tratamiento de Vox en los medios

En nuevas grabaciones a las que ha tenido acceso la SER se asegura que Jaime Alonso utilizó su relación con el constructor imputado en la Gürtel José Luis Ulibarri para conseguir que los medios propiedad del empresario dieran a VOX un trato amable. "Jaime Alonso va a hablar con (José Luis) Ulibarri porque debe haber salido ya de la cárcel. Le he pedido que hable con el para que el tratamiento nuestro sea como merecemos y él me ha dicho que (Ulibarri) le va a hacer caso. De hecho, me ha dicho que iba a quedar con él antes de entrar en prisión..