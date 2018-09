Ese informe fue notificado a las partes el pasado lunes. Su contenido asegura que la vida del expresidente no corre peligro en prisión. Este cambio de criterio no hace sino afianzar la postura de la juez de instrucción y del fiscal Anticorrupción, que no se plantean la excarcelación de Zaplana al menos hasta que lleguen las respuestas de las comisiones rogatorias solicitadas al extranjero.