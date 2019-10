Nueva York exporta en secreto a sus desamparados a 373 ciudades de Estados Unidos

Según un reporte de The New York Post, el “Programa especial de asistencia única”, paga a los desamparados la renta anual en alguna otra ciudad, a fin de que ya no vivan en las calles… ni en la Gran Manzana.[]El programa contempla a 373 ciudades de todo el país con un año completo de alquiler en los bolsillos de la gente sin hogar. Esto ha permitido que 5.074 familias sin hogar, unas 12.482 personas, vivan ahora en alguno de los 32 estados, como Nueva Jersey, Utah, Hawái o Puerto Rico.