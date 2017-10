La nueva película de Woody Allen incluye una relación sexual entre un adulto y una chica de 15 años (ENG)

La nueva película de Woody Allen, "Wonder Wheel", no se estrenará hasta diciembre, pero ya está trabajando en su próximo proyecto. La película supuestamente se llamará "A Rainy Day in New York" y su historia podría terminar dando lugar a otra controversia para el director. Page Six informa que la película está protagonizada por Jude Law, un hombre casado de mediana edad que "hace el ridículo con cada starlet ambiciosa y cada modelo". El personaje de 44 años tiene una relación sexual con una "concubina" de 15 años interpretado por Ellen Fanning.