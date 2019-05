¿Nos sale muy caro el Estado autonómico?

España tiene un gasto burocrático del 2,6% de su PIB, alrededor de 30.000 millones de euros cada año. La cifra es voluminosa, pero no da para hacer los milagros que algunos partidos suelen prometer. ¿Es esta cifra del 2,6% del PIB escandalosamente alta dentro del contexto europeo? No, no lo es: de hecho, está ligeramente por debajo de la media europea (2,8% del PIB) y apreciablemente por debajo de otros países tan centralizados como Francia (3,5% del PIB), Portugal (3,2%) o Italia (3,1%). Centralización no es garantía de desburocratización.