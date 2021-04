Ni el tamaño de la erección, ni durar horas en la cama: dos mitos sobrevalorados del sexo

Creo que si fuera un hombre las dos cosas que más me agobiarían sería el tamaño de mi pene y cuánto soy capaz de mantener una erección. Lo curioso es que, si lo hablarais con nosotras, entenderíais que (¡sorpresa!) el pene no es tan importante en realidad para nuestro disfrute. Para empezar, la mayoría no alcanzamos el orgasmo con la penetración. Prefiero también alguien que se interese por si estoy disfrutando más que por cronometrar su duración.