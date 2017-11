Por qué los neonazis desfilan con antorchas (eng)

Los nazis eran maestros de la propaganda que usaban regularmente antorchas para crear drama y mostrar fuerza. Tal vez la escena más conocida de la película de Leni Riefenstahl Triumph of the Will presenta imágenes dramáticas de portadores de antorchas en una manifestación del Partido Nazi de 1934 en Nuremberg marchando en formación coreografiada para formar una enorme esvástica humana. En una línea similar, el mismo Hitler hizo repetidas referencias a las antorchas como símbolos de la revolución nacional y racial en su libro Mein Kampf.