La miseria de las rentas garantizadas condicionadas y la necesidad de una renta básica incondicional

La gran diferencia de la Renta Básica Universal y los subsidios condicionados se expresa en términos de libertad. La lógica de los subsidios condicionados no es otra que la ayuda a quienes ya han fracasado, a quienes han caído en la miseria y puedan demostrarlo ante la burocracia estatal. Sea porque se han quedado en el paro; sea porque, pese a trabajar remuneradamente, no superan el umbral de la pobreza. En cambio, la RBU pretende evitar que cualquier ciudadano pueda caer en la pobreza y no pierda su capacidad para vivir en libertad.