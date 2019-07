Los militares no tienen derecho a denunciar en la prensa el mal estado del material

Estos helicópteros llevan 40 años sometidos al ambiente salino, no deberían volar”, “Yo ya he enterrado a siete compañeros y pueden ser más”, “Están todos hechos un cristo, nadie quiere volar en ellos”, “Estoy dispuesto a que esto me cueste mi carrera militar, no puedo callarme. Yo mismo podría morir en uno dentro de seis meses”... Estas declaraciones al diario El Mundo le costaron treinta días de arresto a un teniente del Ejército del Aire destinado en el Ala 49, en la base aérea de Son San Joan (Palma de Mallorca).