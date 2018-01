Michael Robinson: “La tele ha muerto”

El inglés tiene una visión muy particular del mundo de la televisión. Reconoce que cada vez la ve menos, porque cada vez encuentra menos cosas interesantes que ver. Por eso cuestiona el argumento de que las televisiones emiten lo que el público quiere ver: “Hay programadores de televisiones que me recuerdan a un mal entrenador. En realidad, no sabemos lo que la gente quiere ver (…). Los programadores pueden decir lo que la gente está viendo, pero ven lo que les echamos“. Vemos mucha mierda últimamente“, se sincera...