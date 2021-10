Los menores de 35 son zombis. Profesor Sam Vaknin [EN]

El Profesor Vaknin, especializado en psicopatía y desórdenes narcisistas, tiene mucho que decir sobre los nocivos efectos del internet en la humanidad, en particular los de las redes sociales. Su estudio comprende a varios millones de personas. El resultado: "Los menores de 35 son zombis viviendo en un infierno distópico. No tienen funciones de orden superior, vida intelectual o hobbies. Son incapaces de mantener conversaciones significativas. Su forma de hablar es lineal y no alcanza mayormente más que varias palabras sin profundidad".