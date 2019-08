Memoria de una búsqueda: 36. Consejo de Guerra

Palabras de un fiscal en un Consejo de Guerra franquista: " No me importa ni tengo que darme por enterado si sois o no inocentes de los cargos que se os hacen. Tampoco hare caso alguno de los descargos que alegues,...pido para los primeros 18 penados la última pena, y para los 2 restantes garrote vil. Nada más"