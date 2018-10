El mayor dolor del mundo

No hay dolor mayor, no hay desespero más tremendo y estremecedor que la muerte de un hijo. Esto afirman quienes lo han tenido que enfrentar y todos los que hemos tenido la suerte de no haber tenido que pasar por ello solo podemos cruzar los dedos, tocar madera o santiguarnos… ¡Qué dios nos libre! Cuando se pierde un padre o una madre uno se queda terriblemente huérfano, pero para describir algo tan atroz como la muerte de un hijo ni siquiera hay palabra que lo exprese.