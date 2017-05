Martín Taño, alcalde Garafía: "El Instituto Astrofísico de Canarias no es mejor que cualquier vecino"

“El Instituto de Astrofísica de Canarias no es mejor que cualquier vecino”. Son las palabras del alcalde de Garafía, Martín Taño, de Coalición Canaria, ante las advertencias lanzadas por el director del IAC, Rafael Rebolo, del traslado de la inversión de 90 millones de euros del grupo de telescopios Cherenkov a Chile, si no cuentan con la licencia para la instalación. Las palabras de Rebolo a modo aviso no han sentado nada bien al grupo de gobierno municipal. Para Martín Taño, las declaraciones son “una salida de tono”