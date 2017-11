Marta Rovira, una farsante que juega con la violencia y la muerte. O prueba lo que dice o a la cárcel

Marta Rovira es la Secretaria General de ERC. Se entiende por tanto que habla en nombre de esta organización y no sólo a título personal. Y si no es así, que ERC lo desmienta y haga lo mínimo que debe hacer cuando una energúmena dice falsedades que pueden costarnos caras, dimitirla de forma fulminante. No han tenido bastante con el trágico culebrón de mentiras, falsedades, movilizaciones a lo nazi, y provocaciones de todo tipo, dividiendo a la ciudadanía por una quimera irreal, falsa y demagógica y produciendo graves enfrentamientos sociales..