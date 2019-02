Están apareciendo informes de que Mark Hollis, cofundador de la banda Talk Talk, ha fallecido a la edad de 64 años. Aunque todavía no se ha dado a conocer ninguna confirmación oficial, la noticia se ha difundido a través de varios medios de comunicación, entre ellos The The y Louder than War. Muchos ya están rindiendo homenaje al influyente músico en los medios sociales.