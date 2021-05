Marcos de Quinto abandona ‘Todo es mentira’ en directo tras mandarle callar Risto Mejide

Tras el vídeo, Risto informaba a los espectadores que Marcos de Quinto había decidido abandonar el programa tras su toque de atención. “Durante la emisión de este vídeos, Marcos de Quinto ha decidido levantarse y abandonar el programa”, comentaba muy serio el presentador ante lo que había sucedido. “Seguramente él tendrá sus razones. No nos las ha explicado, solo se ha levantado y ha dicho: ‘¿Me despido o me despido amablemente cuando volváis del vídeo? Y le he dicho ‘haz lo que quieras, Marcos’, y ha decidido abandonar el programa”, proseguía