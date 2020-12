El manga más vendido del año en Japón es Guardianes de la noche [EN]

El año pasado sucedió lo impensable. El manga One Piece fue derribado del primer puesto por primera vez en 12 años. En su lugar había un nuevo campeón de las ventas de manga: Guardianes de la noche. No fue flor de un dia [...] Esta estimación de ventas se ha recopilado con la colaboración de 3.975 puntos de venta de libros, incluída la venta online: 1º Guardianes de la noche (82.345.447 copias) - 2º Kingdom (8.251.058) - 3º One Piece (7.709.667) - 4º Haikyu!! (7.212.099) - 5º Guerra de hechiceros (6.702.736)