"Mamá, ya sé lo que nos pasa. Sé que nos quieren quitar la casa"

Daniel tiene siete años y sabe lo que es un desahucio. Su familia debe 230.000 euros al banco por una casa que compraron en 2007 y no pagan desde 2015. Las familias con la casa en riesgo recurren al "pacto de silencio": no cuento y no preguntas, según un estudio de la PAH. Los datos oficiales no informan sobre la composición de los hogares, por lo que no se conoce cuántos menores pasan por este trance que vulnera sus derechos.