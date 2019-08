Por su culpa ya no se puede uno sentar al borde de la Fontana di Trevi a pedir un deseo tirando una moneda hacia atrás. Hay que hacerlo de lejos, de pie y con cuidado de que el de al lado no nos dé un codazo. Qué molesta resulta toda esa gente que no deja que nosotros, que sí sabríamos apreciarla, disfrutemos tranquilamente de la ciudad abierta.