A la vejez, trincheras

Han soportado sobre sus hombros un país que se caía.Le han tapado muchas grietas al sistema y la recompensa por los servicios prestados es que el PP vaya a por ellos.Es mentira el mantra de que no hay dinero.Es mentira también el dogma de que las pensiones haya que pagarlas sólo con las cotizaciones del trabajo.La distribución de la riqueza de todos es una decisión política.Llámalo capitalismo de amiguetes,llámalo neoliberalismo.Pero no lo llames quiebra del sistema de pensiones porque no cuela.Se podrá reformar pero no está en quiebra,..