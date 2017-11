El Kremlin pagó a El País y a otros medios por difundir propaganda rusa hasta 2016

El suplemento Russia Beyond The Headlines, financiado por Moscú, se imprimió y distribuyó hasta enero del año pasado tras un acuerdo económico con el periódico que dirige Antonio Caño desde 2014. La guerra en Siria, las relaciones con la OTAN, EE UU y la Unión Europea y cuestiones de política energética eran temas habituales de la publicación, que sigue difundiéndose online. La web de Russia Beyond The Headlines comparte empresa editora con el portal RT.com, al que El País considera ahora "un agente del Kremlin".