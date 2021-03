Juristas y psicólogas denuncian que los juzgados utilicen a coordinadores parentales en casos de violencia de género

Se trata de una figura no regulada, que genera inseguridad jurídica y que se aplica sin perspectiva de género, incluso en aquellos casos en los que ha existido violencia de género, algo que prohíbe tajantemente los tratados internacionales sobre derechos de las mujeres firmado por nuestro país. El hecho de que estos profesionales no estén regulados, ni tengan estudios específicos sobre violencia de género "no solo puede ser ineficaz, sino también lesivo para los menores o las madres y tiene consecuencias en la salud de las personas".