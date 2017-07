Junqueras dice que comprará las urnas y no teme querellas: "No estoy aquí para evitar que me inhabiliten" El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha negado este lunes haber presionado al presidente, Carles Puigdemont, para remodelar el Gobierno catalán y cesar a los consejeros que dudaban del referéndum del 1 de octubre.