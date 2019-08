Julia Takacs: «Pasé miedo y lo he contado porque sé que no es un caso aislado»

Aunque está acostumbrada a correr muchas horas en solitario, el domingo le ocurrió en Málaga algo que no le había pasado nunca. Cuando se entrenaba por Teatinos, un hombre la acosó, le insinuó que se subiera a su coche y se puso a dar vueltas alrededor de ella. Como Takacs contó en su propia cuenta de Twitter «ha sido la primera vez que me he visto obligada a huir corriendo. Una lástima que las mujeres tengamos que sentir miedo por algo así. Muchas veces la gente, las mujeres, no se atreven a contarlo. Creen que es algo aislado »