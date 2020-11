Un juez investiga la muerte de un menor tras pasar cinco veces por Urgencias

"Os preguntaréis quien soy". Así empieza Marta Gonzálvez Alba un desgarrador vídeo en el que relata, un día después de enterrar a su nieto de ocho años, cómo fueron las cuatro veces que acudió con su pequeño al Urgencias "y me decían que no tenía nada". Asegura que no sabe la vida que le queda pero "juro por su memoria que la voy a dedicar a que la gente que le atendió lo pague"