Un juez de Badalona obliga una novia a quitarse la chapa de los presos para casarla (CAT)

Nuevo episodio esperpéntico en un juzgado. Ha sido en el registro civil de Badalona, en la calle Santa Bárbara, donde la NS, se ha visto presionada hasta el punto de que se ha tenido que sacar la chaqueta que llevaba con una chapa de los presos políticos por no anular su boda . El juez que debía casarse le ha comunicado, sólo entrar en la sala, que "este es un organismo público que debe dar servicio a todo el mundo y debe ser neutral", señalándole que no la podría casar si no se sacaba la chapa.