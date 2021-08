Reconozco que siempre he pensado que la “jefa” del Estado (en la sombra, claro) era la presidenta del Banco de Santander Ana Patricia Botín y su “clan” familiar…, desde que empezó la Democracia, lógicamente, pues antes había aquello que se llamaba “los siete grandes Bancos” que ostentaban todo el poder. Y, la verdad es que, por lo que se está viendo últimamente, me da que no iba muy desencaminado.