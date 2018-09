Josema Yuste: "Pablo Iglesias tiene aspecto de sucio, de que no se ha duchado en tres días"

El cómico Josema Yuste concedió una entrevista a LaSexta Noche. Cuando le pusieron un vídeo de Pablo Iglesias, Yuste dijo lo siguiente: "No tiene vis cómica, no. Tiene un rictus de coleguita de los 60, un poquito rancio, físicamente hablando. La coletilla, la barbilla, el aspecto que tiene es como sucio, que no se ha duchado en tres días". "Igual se ducha todos los días", matizó después, para volver a darle este palo a Iglesias: "Espero que en su gran chalé tenga buenas duchas para ducharse". "A mí Albert Rivera me encanta", confesó el cómico.