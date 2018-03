Jesús Ordovás: «Tuve que enfrentarme a todos y cada uno de los directores de Radio 3 para poder hacer mi programa»

«Los curas que me dieron clase eran unos verdaderos asesinos, unos hijos de puta. Cada cual más bestia. Salían del centro de Mallorca, eran granjeros convertidos en curas y te daban unas hostias que te estampaban contra la pared» Los directores de Radio 3 me decían que hacía un programa muy raro, con música de mierda que no le gustaba a nadie» «Prácticamente ninguno de los grupos indie que cantaban en inglés se merecía tener éxito y obtuvieron lo que buscaban: no tener éxito»