Alicante: Un invidente denuncia ante la Policía que taxistas de San Vicente se niegan a llevarle por ir con perro guía

En la parada, según relata, había dos taxis esperando clientes. «Me acerqué y pregunté qué coche era el primero para subirme e ir a mi destino. Uno de los dos taxistas me dijo que ni él ni su compañero me iban a llevar. No me dio explicaciones, aunque supuse por qué era, pensé desde el primer momento que era por ir con mi perra». Llamó a la centralita del servicio de taxis. «Tuve que hacer hasta dos llamadas, y esperando mucho tiempo, para que finalmente me mandaran un coche. El taxista que vino fue muy amable. Y me animó a denunciarlo».