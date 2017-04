Han inventado un interruptor que, al no llevar corriente el botón que mueves, y tener un funcionamiento "impreciso", no directo, varios rabinos lo han proclamado "kosher". Es irónico como una gente que presume de seguir unas normas muy estrictas y clasificadas, le dedican tanto tiempo a saltárselas a través de tretas "ingeniosas". Hacen como esos abogados que buscan resquicios en la letra de la ley, para que algo no ético sea legal.