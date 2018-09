Inoxidable: Paul McCartney volvió a la cima de ventas en Estados Unidos después de casi 40 años

Paul McCartney volvió este domingo a la cima de ventas en los Estados Unidos. El último trabajo del ex beatle, "Egypt Station", se ubicó en el número 1, un puesto que McCartney no conseguía desde hace 36 años. El álbum de 16 temas -en el que el ex bajista de los Fab Four experimenta con una sensación rockera más joven, además de su clásico sonido de The Beatles- es el primero de Paul en su etapa solista que debuta en en la cima del ranking Billboard de los Estados Unidos.