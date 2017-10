Infografía dieta blanda  

¡Que no! ¡Que una dieta blanda NO es arroz blanco, jamón york y Aquarius! Un poco cansados ya de que gran parte de los sanitarios no salgan de este clasismo, Dime Qué Comes y yo hemos resumido todas las posibilidades que hay para seguir una pauta de protección gástrica. Hemos querido infografiar el post que Lucía ya tenía sobre dieta blanda. Así, la próxima vez que estéis mal del estómago y os prescriban una dieta blanda, en lugar de caer en los tópicos que incluso son contraproducentes, podéis tener más variedad donde elegir.