La infidelidad de Antonio revoluciona al pueblo de Andratx

"Antonio, valiente hijo de puta, sé que me pones los cuernos con una dependienta del Mercadona de Andratx. Que no tengo ni un pelo de tonta, cabrón. Cuando vuelvas de viaje ni se te ocurra pasar por casa, he cambiado la cerradura y tus cosas las he donado a Cáritas." Es el mensaje que apareció en el grupo de Facebook "La Voz de Andratx", una comunidad en la que los vecinos del pueblo de Mallorca publican ofertas de trabajo, objetos perdidos o adopción de mascotas. El mensaje ha provocado memes y respuestas de todo tipo en busca de Antonio.