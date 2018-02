La industria se plantea lograr carne fabricada en laboratorios para 2021

Carne cultivada en laboratorio que no cause daño animal, ni medioambiental, ni humano. El consorcio alemán PHW y la start-up israelí SuperMeat llegan a un acuerdo para una investigación millonaria. Por su puesto, este tipo de carne será apta para veganos. Aunque Savir y compañía no consideran prioritario dirigirse a ese público. “Ni vegetarianos ni veganos son nuestro público objetivo. Nosotros nos concentramos en aquellas personas a las que le gusta comer carne, porque les facilitaremos un producto idéntico al de las carnes producidas hoy día.