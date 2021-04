Incautan 50 kilos de cocaína con el sello 'CR7

El pasado 29 de marzo la policía de Nueva York llevó a cabo una operación anti-droga resolviéndose con la detención de dos traficantes y la incautación de un arma, 200.000 dólares en efectivo y 50 paquetes de cocaína. Sin embargo, el protagonismo de la operación no se lo han llevado estos traficantes sino la droga que distribuían y a la que apodaban con el nombre de Cristiano Ronaldo por unos motivos que no han trascendido pero sí han dado que hablar, aunque el futbolista no haya tenido nada que ver