Imprimir chocolate en 3D desde casa

Aunque nosotros no seamos tan cercanos a la tradición de regalar chocolate por Pascuas como algunos de nuestros países vecinos, el chocolate es una tentación que nos encanta. Para comerlo de la manera más original nos hemos propuesto presentarte todas las maneras de imprimir chocolate en 3D desde la comodidad de tu hogar. Ya no habrá excusas para no regalar bombones únicos.