La Iglesia fue "vital" en el robo de bebés en España, según una investigadora

La Iglesia católica tuvo un papel "determinante y vital" en el robo de bebés en España entre 1938 y 1996, según la investigadora Neus Roig que, tras estudiar 500 casos, asegura que el tráfico de niños no fue una sucesión de hechos aislados sino "una represión ideológica que terminó en negocio". Así lo ha manifestado Roig en una entrevista a Efe, con motivo de la publicación de su libro "No llores que vas a ser feliz" (Ático de los libros), en el que destaca que el tráfico de niños "no hubiera sido posible sin la participación de las órdenes