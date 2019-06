Puede que su energía o su sentido del humor lo hagan parecer más cercano o incluso más joven, pero Miquel Iceta (Barcelona, 1960) está curtido en mil batallas. En su austero despacho en el Parlament de Cataluña un alegre cuadro con un "no" multicolor ocupa un lugar destacado. No es el "no" a la independencia de Cataluña ni el "no es no" de Pedro Sánchez, que él y el PSC apoyaron con entusiasmo en su día