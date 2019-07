Un hombre secuestra a sus dos hijos y dispara contra la casa de su ex

Hace ya más de un mes cuando un hombre de 29 años, ex legionario, con antecedentes decidió llevarse a sus tres hijos, a la salida del colegio, secuestrándolos. Una semana después de estos hechos, el padre volvió a casa con el menor de sus hijos, con la intención de firmar la custodia compartida. Tras negarse su ex mujer y su familia, este la emprendió a tiros con la casa de su ex mujer, 14 tiros que dejaron marcas por toda la fachada.