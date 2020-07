Hola @YouTubeEspanol, es la tercera vez que elimináis/censuráis el documental MATADERO. Las dos veces que he apelado lo habéis repuesto. Me habéis censurado varios vídeos y siempre bajo la misma suposición. El contenido de mi trabajo es de denuncia. No alienta a la violencia contra los animales. Permitís contenido de la industria que genera estas imágenes al mismo tiempo que censuráis a quienes las exponemos.