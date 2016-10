El hijo de Ronald Reagan contra Donald Trump: "Mi padre no hubiera apoyado esta basura"

23 meneos 44 clics

"No hay forma de que yo lo haga o de que mi padre hubiera apoyado a esta basura", aseguró Michael Reagan, el hijo del ex presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en un mensaje de Twitter dirigido contra el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump. "Me siento avergonzado por Trump y los aplausos que recibe cuando infiere que ella (Hillary Clinton) lo engaña a Bill. Éste no es el partido de Reagan. Alguien se tiene que plantar", agregó.