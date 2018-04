"He vuelto": Arnold Schwarzenegger despierta estable después de operación a corazón abierto (ENG)

El ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger se encuentra en condición estable el viernes después de someterse a una cirugía de corazón en Los Angeles, dijo su portavoz Daniel Ketchell al diario The Washington Post. Las primeras palabras de Schwarzenegger después de despertar del procedimiento fueron "He vuelto" (I'm back), según Ketchell. "Así que está de buen ánimo", agregó. Schwarzenegger, de 70 años, se sometió el jueves a un procedimiento planeado en el Cedars-Sinai Medical Center para reemplazar una válvula pulmonar.