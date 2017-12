"He sufrido acoso sexual en todos los hospitales donde he trabajado"

La primera vez que B. pisó un quirófano, un desconocido le cogió por la cintura y presionó el pene contra sus glúteos. El desconocido era un anestesista y B., una estudiante de cuarto de carrera que estaba observando por primera vez cómo se hacía una cesárea (...) "Me ha pasado mucho. He sufrido bastantes situaciones de acoso en las que me he sentido mal. En todos los hospitales en los que he trabajado". Quirófanos de España, Francia y Suiza han sido algunos de los escenarios donde B. ha tenido que soportar el acoso de compañeros y superiores