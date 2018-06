Haz lo que quieras

Las personas que desean tener la libertad de “ir a su aire” no deberían tolerar las prohibiciones legales de los estilos de vida que han elegido —siempre y cuando estos estilos no tengan que ver con la violencia hacia otros. Pero deben también tener en mente que la libertad incluye la libertad de otros para negarse a tratar con ellos, a hacer discriminaciones contra ellos o incluso a no gustarles o despreciarlos. A menos que y hasta que esta clase de libertad sea ampliamente aceptada, nadie será verdaderamente libre de “hacer lo que quieras".