Guerra civil en la natación española: "Nos dan de lado a los que no somos del grupo de Mireia Belmonte"

Joan Lluís Pons, que consiguió el mejor resultado español en los Mundiales de Gwangju que acaban de finalizar con el 4º en 400m estilos, critica la falta de apoyo de la Federación. "He ido a competiciones sin biomecánico ni fisioterapeuta. De hecho, no ha venido aquí. Había programado una concentración en altura y la Federación Española no nos dejó hacerla", denuncia.