Un chaleco antibalas de hombre, no sólo incomoda a la mujer, sino que puede llegar a ser peligroso para su integridad porque oculta bajo él su arma reglamentaria. Por este motivo, por mucho que a un jefe de Comandancia, coronel para más señas, le salga de sus cojones poner un chaleco antibalas en un cuerpo para el que no fue diseñado, no cumplirá con su propósito.