La Guardia Civil omite que a seis de los ocho funcionarios no les pareció extraño autorizar 8M

La Guardia Civil omite que a seis de los ocho funcionarios de la Delegación del Gobierno no les pareció extraño autorizar el 8M . Seis de los ocho a los que ya ha tomado declaración respondieron que no a la pregunta más repetida: si les resultó "extraño" que se permitiera la manifestación del 8M y entre ellos, se cuenta la responsable del área sanitaria porque aún no se disponía de suficientes dato. El informe pone bajo el foco no solo a Fernando Simón sino al inspector de Policía que dirige la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Delegación.