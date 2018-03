Granados salva a Rajoy mientras implica a Aguirre con los primeros documentos que entrega en Púnica

El exsecretario del PP de Madrid se esfuerza en aclarar que Rajoy no sabía nada de lo que ocurría en la primera planta de la sede de su partido.Durante su declaración en el Congreso ya excluyó al PP nacional de sus revelaciones: "He visto muchas cosas, pero todas buenas".Ha aportado facturas para tratar de probar la financiación ilegal controlada por Aguirre, aunque no ha explicado cómo se movía el dinero..